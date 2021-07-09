Вопрос внедрения в Казахстане материнского капитала разъяснили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты РК дали разъяснения по вопросу внедрения в Казахстане материнского капитала, периодически поднимаемому в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно международному опыту, материнский капитал является временной мерой и реализуется в целях стимулирования рождаемости для преодоления процесса естественного убывания населения. Материнский капитал выдается в виде сертификата один раз или дважды в течение жизни на такие цели, как улучшение жилищных условий, образование детей, адаптация и интеграция ребенка-инвалида в обществе, накопительную часть пенсии матери. При этом обладатели сертификата не всегда могут воспользоваться материнским капиталом», - говорится в релизе Министерства труда и социальной защиты населения.

К примеру, для внесения суммы в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки для покупки жилья необходимо доказать платежеспособность, а для обучения детей необходимо дождаться окончания школы.

«Действующая система поддержки материнства и детства в нашей стране гарантирует своевременность и периодичность выплаты пособий в течение всей продолжительности покрываемого риска. Кроме того, вопрос увеличения рождаемости на сегодняшний день не является проблемным аспектом в Казахстане, так как коэффициент рождаемости в 2020 году достиг 3,13, а для самовоспроизводства населения достаточным уровнем является 2,1», – пояснили в ведомстве.