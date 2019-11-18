Вопрос внедрения гендерного бюджета подняли депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова подняла вопрос внедрения гендерного бюджетирования в экономику страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гендерный подход к формированию бюджета обеспечивает справедливую бюджетную политику и содействует уменьшению неравенства между женщинами и мужчинами. Такой подход ведет к большей прозрачности, усиливает подотчетность, адресность услуг, рациональное использование бюджетных средств. Как вы относитесь к гендерному аспекту бюджета на всех 4 уровнях? Второе: есть ли уже сейчас пример гендерно ориентированного подхода к формированию бюджета у нас в стране?», - с таким вопросом Ирина Смирнова обратилась к министру национальной экономики РК Руслану Даленову на Правительственном часе в Мажилисе.

Р. Даленов заверил, что к гендерному подходу в бюджетировании относится положительно.

«Международные организации в этом направлении с нами работают, есть такое направление в странах ОЭСР, они смотрят, насколько развито гендерное бюджетирование, и даже составляется рейтинг. Это вопрос для 4-го уровня бюджетирования не обсуждали. Мы его готовы обсудить, это очень правильно, это направление, которое активно культивируется в странах ОЭСР в соответствии со стандартами. Женское бюджетирование предполагает не только расходование на данную категорию, но и гендерную представленность в органах управления, которые принимают решения», - отметил министр.

Глава ведомства даже привел пример на этот счет.

«Абсолютно новый проект подписал Азиатский банк развития с Жилстройсбербанком. Внедряется женская ипотека. Предоставляются льготные кредиты, по-моему, до 12%, исключительно женщинам. Такие проекты сейчас очень хорошо культивируются, гендерное бюджетирование, действительно, вопрос актуальный, мы будем его развивать», - пообещал Р. Даленов.

Однако такой ответ не удовлетворил депутата.

«Гендерное бюджетирование – это не бюджетирование отдельно для мужчин и для женщин. это совершенно иное. Это учет потребностей каждого гражданина. Не просто масса, наш народ состоит из людей. Это учет половых и ситуативных потребностей именно в данном регионе; какое количество женщин, какого возраста, какое нужно сделать направление промышленности. Например, в школе какие будут секции – только для мальчиков, или для девочек? Самые разные вопросы, и этот вопрос нужно изучать и внедрять», - подчеркнула И. Смирнова.