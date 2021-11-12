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Вопрос включения детей в систему «Ashyq» прокомментировали в Минздраве

12 Ноября 2021 18:40
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Вопрос включения детей в систему «Ashyq» прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос включения детей в систему «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дети, получившие вакцину, будут иметь паспорт. Но вопрос включения этих детей в систему «Ashyq» пока не рассматривался. Она будет рассмотрена на заседании межведомственной комиссии. Сейчас, прежде всего, мы занимаемся вакцинацией среди детей и вопросами защиты от этого заболевания», - сказал Ажар Гиният в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По ее словам, сегодня проводится всесторонняя разъяснительная работа с детьми о необходимости получения вакцины.

«Разъяснительная работа ведется со стороны учителей, медицинских работников. Сразу надо сказать, что вакцинация проводится только с согласия родителей ребенка»,- отметила вице-министр.

Ранее, А. Гиният рассказала о своем выборе при ревакцинации. «К сожалению, в октябре я заболела легкой формой коронавирусной инфекции. Теперь, ревакцинацию получу через 3 месяца. Врачи мне так посоветовали. Я хочу получить инактивированную вакцину во время следующей ревакцинации, после вакцинации «Спутником». Слушаю советы врачей. Я буду прививаться QazVac», - сказала она.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Ashyq  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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