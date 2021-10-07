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    19:44, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вопрос вакцинации детей от пяти лет прокомментировал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинацию детей от пяти лет прокомментировал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неделю назад Pfizer заявил о том, что они провели испытания на детях с 5 до 11 лет и пришли к выводу, что она эффективна для них. В этой связи, будет ли меня Казахстан план по вакцинации этой категории?» - спросил в ходе брифинга в СЦК журналист.

    «Действительно, такие клинические исследования были проведены в США, хорошие результаты. Сейчас идет процедура непосредственно регистрации уже новых требований в самой стране, в США. Как только официально будут внесены такие изменения в инструкцию самим производителем, конечно, Казахстан тоже будет рассматривать этот вопрос. На данный момент в США пока официально нет в инструкции такой нормы. Это было в рамках клинических исследований. Как только появится подтверждение и официально зарегистрируют и начнут принимать, мы тоже будем у себя рассматривать», - пояснил Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

    Также министр прокомментировал вопрос, будут ли подростков прививать вакциной «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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