+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопрос увеличения субсидий на покупку и аренду жилья для кандасов рассмотрят в Казахстане

4 Февраля 2022 14:09
Поделиться:
Вопрос увеличения субсидий на покупку и аренду жилья для кандасов рассмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на предложение депутатов касательно улучшения условий жизни для определенных категорий граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Видео о подделке чеков распространяют в Казнете
Снижение числа пожаров и гибели в них людей отмечают в СКО Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов

«Меры по стимулированию межрегионального переселения граждан из трудоизбыточных регионов и кандасов предусмотрены национальным проектом «Сильные регионы – драйвер развития страны». Вместе с тем, вопрос включения повышающего коэффициента к расчету трудового стажа переселенцев из трудоизбыточных регионов и увеличения субсидий на приобретение и аренду жилья гражданам, переселившимся из трудоизбыточных регионов, и кандасам требует дополнительных расходов и будет рассмотрен с учетом возможностей бюджета», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее, Премьер прокомментировал возможность установления специальных налоговых льгот и преференций для малого и среднего бизнеса в приграничных районах страны.

«Налоговым законодательством предусмотрены налоговые льготы, которые предоставляются для развития и поддержки определенных отраслей экономики, уязвимых категорий налогоплательщиков вне зависимости от региональной принадлежности. В целях поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены специальные налоговые режимы, которые постоянно совершенствуются с учетом баланса потребностей предпринимателей и государства. Учитывая вышеизложенное, предложение требует анализа и проработки со всеми субъектами предпринимательства и другими заинтересованными сторонами», - отметил А. Смаилов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Жилье   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Видео о подделке чеков распространяют в Казнете
Снижение числа пожаров и гибели в них людей отмечают в СКО
Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году
Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
2 Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
3 О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
4 Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
5 Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
6 Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине
Читайте также
О развитии приграничных районов Казахстана рассказал Алихан Смаилов
Запущен сайт Фонда «Қазақстан халқына»
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив