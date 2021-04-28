Вопрос утечки специалистов из Казахстана подняли мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация с утечкой специалистов из Казахстана за 2020 год беспокоит депутатов Мажилиса. В связи с этим с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову обратился мажилисмен Александр Милютин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если годом ранее доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6%, то в 2020 году несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3%. При этом Казахстан покинуло втрое больше медиков, в 4 раза больше педагогов, в пять раз больше технических специалистов чем в предшествующем 2019 году. А также отток молодежи из страны, масштаб которого сейчас близок к критическому», - сказал в своем запросе Александр Милютин в ходе пленарного заседания Мажилиса.

По словам депутата, десятки тысяч молодых людей покидают Казахстан, уезжают на учебу за границу, особенно в Россию, где учится 60% от числа всех студентов нашей страны, обучающихся за рубежом, и часто остаются там навсегда.

«Одной из причин этого, на наш взгляд, является то, что в Казахстане учебные планы заочных и дистанционных программ до 2019 года были урезаны до 65% материала очного образования, а с первого января 2019 года заочная форма образования и вовсе приостановлена. И это при том, что в нашей стране практически нет возможности получать высшее образование по дистанционным технологиям, тогда как российские вузы широко предлагают такие программы обучения», - рассказал А. Милютин.

Озвучивая причины оттока казахстанцев, депутат отметил, что абитуриенты из Казахстана имеют условия и возможности для поступления на бесплатное обучение наравне с российскими гражданами.

«Наконец, самой главной причиной, на наш взгляд, является то, что в России вероятность трудоустройства выпускников выше. Более половины казахстанских выпускников вузов не могут найти хоть какую-то работу, не говоря уж о работе по специальности, по той причине, что у нас: во-первых, слабо мониторится рынок труда, вследствие чего по специальности не могут трудоустроиться даже выпускники, обучившийся по программе «Болашак»; во-вторых, в силу того, что образование в наших вузах, в отличие от зарубежных, недостаточно ориентировано на выработку практических навыков, позволяющих выпускнику сразу включиться в рабочий процесс. Немаловажным фактором являются также вопросы доступности ипотеки, детских образовательных учреждений для молодых семей», - считает мажилисмен.

В связи с изложенным депутаты Народной партии Казахстана просят сообщить о мерах, принимаемых Правительством, а также о повышении конкурентоспособности вузов страны, доступности, качества и эффективности высшего образования в Казахстане, трудоустройству после окончания вуза, эффективному использованию их знаний, в экономике страны.