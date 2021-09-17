Вопрос утечки кадров из страны прокомментировали в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская рассказала о ситуации с внутренней и внешней миграцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане внутренняя миграция продолжает расти, граждане, конечно же, хотят найти наиболее благоприятные условия для жизни . Из-за пандемии, конечно, темпы миграционных процессов замедлились. Но все равно в 2020 году показатель почти в два раза выше показателя 2015 года. Точками притяжения по-прежнему остаются города республиканского значения и промышленные западные регионы. Внешняя миграция: в среднем отрицательное сальдо составляет 22 тысячи человек и основные направления - это страны СНГ, куда за последние пять лет выехали почти 200 тысяч человек», - сказала Александра Молчановская во время онлайн-конференции.

По ее словам, молодежь чаще всего выезжает за рубеж на обучение и остается там, потому что там другие условия для поступления, не требуется сдача ЕНТ.

«В последнее время поднимается проблема утечки кадров, и, безусловно, это вызов, но в то же время миграция - это естественный процесс. Мы не можем запретить людям уезжать из страны. Миграция населения будет всегда, необратимый процесс. Чтобы граждане хотели оставаться в стране, необходимы комплексные меры - то есть нужно создавать комфортные условия для жизни по всем направлениям», - отметила спикер.

«В целях решения дефицита кадров страна ежегодно привлекает ИРС, в 2020 году было привлечено 14 тысяч иностранных работников, и лидером является Атырауская область, где насчитывается более 40% иностранных кадров, меньше всего привлекают северные регионы. В основном это граждане Китая, Турции и Индии и в основном они работают в строительстве и промышленности. Топ-5 профессий - инженер, техник по гражданскому и промышленному строительству, механик, техник и мастер участка», - заключила А. Молчановская.