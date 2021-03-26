Вопрос уменьшения количества детей в классах рассмотрят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане могут сократить количество классов, обучающих в формате оффлайн. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне. Мы предусмотрели, что с новой четверти будет рассматриваться вопрос уменьшения количества детей в классах. Особенно в старших классах - до 15 детей, и в младших классах - до пятого класса также будет рассматриваться вопрос на уменьшение количества детей, если мы будем оставаться в «красной зоне». Пока дети находятся на каникулах, этот вопрос находится на обсуждении», - прокомментировала Сархат Бейсенова в ходе брифинга в акимате.

Напомним, по состоянию на 26 марта с начала учебного года среди школьников всего зарегистрировано 1590 случаев CОVІD-19, из них 487 или 30,6% среди учащихся в оффлайн-режиме, 1103 случаев или 69,4% среди учащихся на дистанционном обучении, то есть в марте отмечен рост заболеваемости на 10% среди школьников, обучающихся в оффлайн-режиме.

Всего с начала учебного года по городу Нур-Султан на карантин было закрыто 92 школы. С начала текущего года в детских дошкольных учреждениях заболело - 145 детей.