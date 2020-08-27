Вопрос уголовного расследования в отношении своего заместителя прокомментировал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос возбуждения уголовных дел в отношении своего заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данную информацию необходимо узнать в самом государственном органе. Мы официального уведомления не получали, поэтому, я думаю, что правильнее будет, если этот вопрос прокомментирует соответствующий госорган», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Глава МОН отметил, что все его заместители на сегодня работают.

«По Рустему Айдарбековичу (Бигари - корр.) не слышал такую информацию, на сегодня он работает. В целом я хотел бы сказать, что есть презумпция невиновности и строить догадки, говорить о том, что это может быть кто-то из них, неправильно», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава МОН заявил, что по этому поводу можно будет поговорить, если факт подтвердится.

«Будет подтвержденная информация, конечно, мы с вами сможем говорить. Но в данном случае все коллеги находятся на работе. Мы официальных данных о моем заместителе, о том, что он подозревается или задержан, не получали», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Отметим, что в июле этого года глава Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявлял об уголовных делах в отношении высокопоставленных чиновников МОН и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



