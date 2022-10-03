Вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН. В целом, зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно-признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

В МИД РК ранее прокомментировали позицию Казахстана в отношении референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования. Наш Президент неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.