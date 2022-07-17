17 Июля 2022 09:15

Вопрос трехсменного обучения решат до конца 2024 года в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области ведется комплексная работа по ликвидации трехсменных и аварийных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, на начало 2021 года в области функционировало 7 школ с трехсменным обучением - школа-гимназия №1, СШ №4 города Кокшетау, Новоалександровская СШ села Жибек жолы, Мартыновская ОШ села Жалтырколь Аршалынского района, СШ №2 города Косшы, ОШ села Шубары и Раздольненская НШ Целиноградского района.

«В 2021 году вопрос трехсменности был решен по трем школам, были построены школа в селе Раздольное Целиноградского района на 80 мест и дополнительные учебные корпуса в городе Кокшетау на 600 мест к СШГ №1 и на 360 к СШ№4. Но в связи с увеличением количества учащихся школ на начало 2021-2022 учебного года другие три школы области перешли на трехсменное обучение. Это школа-гимназия №17 города Кокшетау, СШ №1 города Косшы и школа села Каражар Целиноградского района», - проинформировали в ведомстве.

Таким образом, количество школ с трехсменным обучением на сегодня снова составляетсемь школ.

В текущем году за счет средств областного бюджета в регионе продолжается строительство 15 школ на 6752 места. Это школа на 120 мест в селе Отемис, на 80 мест в селе Жана жол, на 300 мест в селе Шубары Целиноградского района, по 300 мест в селах Жибек Жолы и Жалтырколь Аршалынского района, на 80 мест в селе Буланды района Биржан сал, на 80 мест в селе Петровка Сандыктауского района, на 392 места УВК в городе Кокшетау, на 300 мест в поселке Бестобе города Степногорска, три школы по 1200 мест в городе Косшы, на 1200 мест в городе Кокшетау, пристройка к средней школе №4 в городе Акколе, к специальной школе – интернату №4 города Кокшетау. Основная доля строящихся школ расположена в пристоличной зоне и решает вопросы трехсменного обучения.

«Для ликвидации аварийности в 2021 году из средств областного бюджета начато строительство школы на 80 мест в селе Буланды района Биржан сал, которую планируется сдать в экплуатацию в 2023 году. Для устранения аварийности Фурмановской школы Жаркаинского района в текущем году планируется выполнить привязку имеющегося проекта школы на 80 мест. Таким образом, вопрос трехсменного обучения и аварийности в школах области планируется решить до конца 2024 года», - резюмировали в ведомстве.