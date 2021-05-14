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    14:25, 14 Май 2021 | GMT +6

    Вопрос строительства новой киностудии в Нур-Султане закрыт: Актоты Раимкулова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос строительства новой киностудии в Нур-Султане не рассматривается. Об этом заявила глава Минкультуры Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После принятия закона РК «О кинематографии», действительно поднимался вопрос о строительстве отдельной киностудии в Нур-Султане. Но затем, после аудита и обсуждения, было принято решение о дальнейшем развитии и модернизации бренда казахстанского кино АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова, который расположен в городе Алматы. Поэтому, вопрос строительства в Нур-Султане новой киностудии закрыт, на сегодняшний день не рассматривается», – заявила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

    О создании новой киностудии под названием «Астанафильм» говорилось в сентябре 2018 года.

    Летом 2019 года сообщалось о приостановлении проекта по созданию новой киностудии в столице.



    Теги:
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