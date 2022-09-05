РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:07, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Вопрос строительства четвертого НПЗ всегда актуален – Минэнерго

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал возможность строительства четвертого НПЗ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос строительства четвертого НПЗ всегда актуален. И буквально в начале года и в течение первой половины года мы это вопрос очень активно обсуждаем. И еще раз хотел бы сказать, что для себя перспективным направлением, и сейчас с КМГ этот вопрос рассматриваем более детально по возможности расширения Шымкентского НПЗ, о чем неоднократно мы говорили. Потому что ШНПЗ изначально и был запланирован когда-то на 12 млн тонн мощности», - напомнил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, для этого есть необходимые условия.

    «И территории, и общезаводского хозяйства, в принципе, достаточно для того, чтобы этот завод расширить и до 12-ти млн тонн, учитывая, что главная задача рынка ГСМ закрывать внутренние потребности и иметь какой-то профицит для того, чтобы экспортировать», - отметил министр.

    Он разъяснил, почему такой подход выглядит рациональнее, нежели строительство отдельного завода.

    «Если строить еще новый завод на 5 или на 10 млн, мы столкнемся потом с затовариванием этого завода, потому что в близлежащих странах такой емкости по его экспорту с территории РК нет. Поэтому четвертый НПЗ для нас отождествляется с понятием расширения ШНПЗ от 2 до 3 млн тонн на первой очереди. То есть, если он сегодня 6 млн, мы думаем его довести до порядка 9 млн тонн. Для этого ведутся сейчас переговоры с нашими партнерами. Это вопрос времени», - добавил министр.






    Фото: m.azh.kz



    Теги:
    Минэнерго РК Нефть Топливо Энергетика Правительство
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!