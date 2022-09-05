Вопрос строительства четвертого НПЗ всегда актуален – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал возможность строительства четвертого НПЗ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос строительства четвертого НПЗ всегда актуален. И буквально в начале года и в течение первой половины года мы это вопрос очень активно обсуждаем. И еще раз хотел бы сказать, что для себя перспективным направлением, и сейчас с КМГ этот вопрос рассматриваем более детально по возможности расширения Шымкентского НПЗ, о чем неоднократно мы говорили. Потому что ШНПЗ изначально и был запланирован когда-то на 12 млн тонн мощности», - напомнил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, для этого есть необходимые условия.

«И территории, и общезаводского хозяйства, в принципе, достаточно для того, чтобы этот завод расширить и до 12-ти млн тонн, учитывая, что главная задача рынка ГСМ закрывать внутренние потребности и иметь какой-то профицит для того, чтобы экспортировать», - отметил министр.

Он разъяснил, почему такой подход выглядит рациональнее, нежели строительство отдельного завода.

«Если строить еще новый завод на 5 или на 10 млн, мы столкнемся потом с затовариванием этого завода, потому что в близлежащих странах такой емкости по его экспорту с территории РК нет. Поэтому четвертый НПЗ для нас отождествляется с понятием расширения ШНПЗ от 2 до 3 млн тонн на первой очереди. То есть, если он сегодня 6 млн, мы думаем его довести до порядка 9 млн тонн. Для этого ведутся сейчас переговоры с нашими партнерами. Это вопрос времени», - добавил министр.





















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