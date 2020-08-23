Вопрос сохранности всемирно известного объекта не решён - эксперт о «Гусином перелёте» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Состояние палеонтологического памятника природы «Гусиный перелёт» в Павлодаре, где под землёй находится многочисленное скопление костных остатков десятков древних животных неогеновой фауны, волнует учёных и общественность, а полиция продолжает ловить горожан, которые прямо на территорию всемирно известного объекта свозят мусор, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема сохранения палеонтологического памятника «Гусиный перелёт» по-прежнему остаётся одной из «наболевших» проблем нашего региона. Набережную в районе памятника облагородили, скульптуры поставили; вроде все красиво и чинно, но памятник никаким образом от этого не сохранился», - сказала корреспонденту МИА «Казинформ» декан высшей школы естествознания Павлодарского педагогического университета, кандидат культурологии Валентина Алиясова.

По словам учёного, Гусиный перелёт не тронут в районе костеносных слоёв, но его разрушение продолжается. В этом смысле оказались безжалостны природные силы, и продолжается воздействие человека.

«То, что происходит сейчас, а это факт выброса мусора на территории памятника подтверждает, что реальной охраны нет. Получается, проблема сохранения осталась; вопрос сохранности всемирно известного объекта не решён, - сказала профессор Алиясова. - Памятник по-прежнему остаётся лишь объектом научного изучения».

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что каждый день на территории «Гусиного перелёта» сотрудники управления полиции Павлодара патрулируют на электрокарах. Это позволяет пресекать и выявлять факты нарушения правил благоустройства людьми на берегу Иртыша вблизи уникального памятника природы. Однако в правоохранительных органах подтвердили и то, что на этот участок, который де-юре считается особо охраняемой природной территорией, люди вывозят мусор.

«За время проведения акции на территории, прилегающей к Гусиному перелёту, выявлено пять фактов нарушения гражданами правил благоустройства в части складирования гражданами бытовых отходов. В отношении виновных составлены административные протоколы по статье 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населенных пунктов», - отметили в правоохранительных органах.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара отметили, что поддерживать этот памятник природы, на территории которого в 2019 году были установлены скульптуры, изображающие животных, чьи останки были найдены в 1928 году и до сих пор лежат на этом месте, оборудованы пешеходные дорожки с лавочками, уличным освещением, заборчиками, игровой детской площадкой, будет частная подрядная компания – ТОО «Алвис». Как отметил главный специалист городского отдела ЖКХ Арман Кусаинов, объект находится у этого ТОО на трёхлетнем гарантийном обслуживании, то есть до 2022 года. В случае, если из-за дождей, интенсивного таяния снега будут образовываться овраги, которые несут угрозу находящимся под землёй костным остаткам древних животных, фирма «Алвис» должна будет принять меры, например, обеспечить подсыпку грунта.

Вместе с тем, пятого июля 2019 года, когда объект был облагорожен, на нём расставили малые формы и скульптуры, в первые же дни толпами фотографирующихся посетителей был вытоптан посев газона, а через неделю после презентации сквера скульптуре кулана сломали хвост. Вопрос охраны особо охраняемой природной территории, какой на бумагах считается Гусиный перелёт, пока далёк от идеала даже через год.