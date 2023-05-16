Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится рассмотрение вопроса снижения пенсионного возраста шахтеров, на этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера я встречалась с работодателями. Сегодня мы будем встречаться еще раз. Я думаю, очень скоро мы придем к определенному мнению», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

На вопрос, когда примерно будет решен этот вопрос, министр пояснила: «Я, конечно, готова хоть завтра прийти к определенному консенсусу. Но это же наши партнеры. Думаю, к концу месяца, наверно, выйдем уже».