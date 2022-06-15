15 Июня 2022 14:06

Вопрос снижения пенсионного возраста для женщин прорабатывается - Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос снижения пенсионного возраста для женщин прорабатывается Правительством, заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К этому вопросу, наверное, нельзя так легко относиться. Потому что в этом направлении надо учитывать возможности государства. В настоящее время высказываются соответствующие предложения, мы об этом знаем. Эти предложения были озвучены и во время посещения регионов. Необходимо их обсудить. По этому вопросу работает Правительство, соответствующий компетентный орган. В ближайшее время посмотрим, какой будет результат», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Ранее депутат Сената Дана Нуржигит предложила снизить возраст выхода женщин на пенсию до 58 лет.

Как заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению пенсии.