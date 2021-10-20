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Вопрос реализации «Ауыл – Ел бесiгi» находится на контроле – Аскар Мамин

Автор:  
Серик Сабеков
20 Октября 2021, 11:51
Вопрос реализации «Ауыл – Ел бесiгi» находится на контроле – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин назвал основную причину отставания некоторых регионов в реализации программы «Ауыл – Ел бесiгi», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На последнем заседании Правительства мы специально рассмотрели вопрос реализации программы «Ауыл – Ел бесiгi». Действительно, есть в отдельных регионах отставания, связанные с задержкой разработки проекто-сметной документации. Мы указали всем акимам, и все акимы, которые имеют отставание, заверили Правительство, что они выполнят все планы этого года и соответствующий план задела ПСД на следующий год будет обеспечен. Вопрос на контроле», - заверил Аскар Мамин.

Ранее глава Кабмина рассказал о работе Правительства по контролю цен на социально значимые товары.

«Каждую субботу мы в режиме онлайн проводим конференцию с нашими регионами - акимы участвуют, докладывают. Там несколько вопросов самых актуальных мы рассматриваем, это контроль за ценами на социально значимые товарные группы, вопрос наличия на предстоящий трехмесячный период контрактов по твердым ценам, которые дадут возможность сдерживать цены на социально значимые товары», - заверил Аскар Мамин.


Правительство РК   Модернизация 3.0   Регионы Казахстана   Ауыл – Ел бесігі   Аскар Мамин  
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