Вопрос развития спортивной инфраструктуры в Актюбинской области находится на особом контроле

В частности, обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионе — от небольших игровых площадок до крупных современных стадионов.

— Развитие спорта — один из приоритетов нашей работы. Особое внимание мы уделяем массовому спорту, особенно футболу, который способствует воспитанию молодежи и формированию здорового образа жизни. Как подчеркнул Президент на заседании Национального курултая, важно соблюдать баланс между профессиональным и массовым спортом. В Актобе строится новый современный стадион на 35 тысяч мест. Он станет не только спортивной ареной, но и культурным центром региона. Завершается и строительство специализированного комплекса для людей с ограниченными возможностями. Это наш вклад в построение справедливого и инклюзивного общества. В регионе созданы все условия для развития футбола. Однако необходимо всесторонне проанализировать имеющиеся недостатки и привести их в соответствие с современными требованиями. Актобе всегда славился своей футбольной культурой, и мы должны сохранить и развить эти традиции. Продолжим работать с полной отдачей, чтобы спорт был доступен каждому жителю области, — сказал глава региона.

Фото: акимат Актюбинской области

Руководитель управления физической культуры и спорта Мейрамбек Махамбетов сообщил, что в области функционирует 1 705 спортивных объектов, из которых 373 футбольные площадки, причем, 218 из них находятся в селах. Есть 12 стадионов, 6 из которых расположены в районных центрах. На сегодня спортплощадки нужны еще в 79 населенных пунктах. В ближайшие два года строительство футбольных полей будет вестись за счет спонсорских средств и местного бюджета.

Реализуются школьные и студенческие лиги, а также программа «Дара бала». Число систематически занимающихся спортом достигло 43% от общего населения области.

Фото: акимат Актюбинской области

М. Махамбетов рассказал и о проекте по созданию спортивного комплекса с 50-метровым бассейном, залами для спортивной и художественной гимнастики, также для футзала, волейбола и баскетбола, соответствующие международным стандартам. К тому же, в четвертом квартале завершится строительство спортивного комплекса для людей с инвалидностью. В данном комплексе планируется развивать более 20 видов спорта.

В рамках заседания также выступили президент областной футбольной федерации А.Калжанов, Председатель правления футбольного клуба «Актобе» С. Шалекенов, детский футбольный тренер А. Акаев и аким Хромтауского района Н. Тлеумуратов.

Фото: акимат Актюбинской области

По итогам совещания были поддержаны следующие инициативы: создание Совета по развитию футбола в регионе, организация уголков футбольного клуба «Актобе» в городских музеях, открытие футбольного клуба в Хромтауском районе для участия во Второй лиге чемпионата РК по футболу, а также поддержка проектов по привлечению молодежи к спорту — «Дворовая лига», «Школьная лига» и студенческие лиги.