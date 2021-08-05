+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопрос разделения Министерства культуры и спорта прокомментировал Серик Сапиев

5 Августа 2021 21:02
Поделиться:
Вопрос разделения Министерства культуры и спорта прокомментировал Серик Сапиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серика Сапиева журналисты спросили о возможности разделения Министерства культуры и спорта на два самостоятельных ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Серик Сапиев дал оценку судейству на Олимпиаде в Токио
У сельских жителей появляется реальный механизм контроля за деятельностью акимов – Слямжар Ахметжаров Что помешало Эльмире Сыздыковой победить на Олимпиаде Каждый хочет вернуться домой с медалью -  Гюзель Манюрова

«Вопрос сложный. Требует детальной проработки вопрос отделения. МКС нужно смотреть и финансовую часть, и функциональную, как это будут делать, если руководство посчитает нужным разделять. Сейчас идет сокращение госслужащих во всех госорганах, поэтому этот вопрос требует детальной проработки», - сказал Серик Сапиев на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что раньше ведомства функционировали раздельно.

«Я можно повторюсь, у нас раньше существовало и министерство, и агентство. Но руководством было решено объединить спорт с культурой. Нужна более подробная проработка этого вопроса. Мне нужно самому изучить этот вопрос по функционалу, по тому, как раньше было и потом соответствующие выводы я смогу сказать», - отметил спикер.

Ранее С. Сапиев прокомментировал судейство на Олимпиаде в Токио.





Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Серик Сапиев дал оценку судейству на Олимпиаде в Токио
У сельских жителей появляется реальный механизм контроля за деятельностью акимов – Слямжар Ахметжаров
Что помешало Эльмире Сыздыковой победить на Олимпиаде
Каждый хочет вернуться домой с медалью -  Гюзель Манюрова
Популярное
1 Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
2 Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
3 Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
4 Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
5 Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
6 Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
Читайте также
Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа
Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив