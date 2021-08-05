Вопрос разделения Министерства культуры и спорта прокомментировал Серик Сапиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серика Сапиева журналисты спросили о возможности разделения Министерства культуры и спорта на два самостоятельных ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос сложный. Требует детальной проработки вопрос отделения. МКС нужно смотреть и финансовую часть, и функциональную, как это будут делать, если руководство посчитает нужным разделять. Сейчас идет сокращение госслужащих во всех госорганах, поэтому этот вопрос требует детальной проработки», - сказал Серик Сапиев на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что раньше ведомства функционировали раздельно.

«Я можно повторюсь, у нас раньше существовало и министерство, и агентство. Но руководством было решено объединить спорт с культурой. Нужна более подробная проработка этого вопроса. Мне нужно самому изучить этот вопрос по функционалу, по тому, как раньше было и потом соответствующие выводы я смогу сказать», - отметил спикер.

Ранее С. Сапиев прокомментировал судейство на Олимпиаде в Токио.











