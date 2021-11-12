Вопрос продления «зеленого статуса» после ревакцинации прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос продления «зеленого статуса» после ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Независимо от ревакцинации, в Ashyq предусмотрено сейчас, что если человек вакцинирован двумя дозами, то статус «зеленый» у него сохраняется в течение года. То есть тем, кто будет ревакцинироваться, мы сейчас рассматриваем возможность продления этого срока. Понятное дело, что он будет продлеваться. Просто сейчас нам нужно будет определить, на какой срок будет продлеваться», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что в мире нет достаточно доказанных данных о длительности иммунитета против коронавируса.

«Вместе с тем есть разные данные: от семи месяцев до года. Поэтому сегодня на основании тех данных, что имеем, «зеленый» статус в Ashyq установлен на год. По мере поступления каких-то новых данных, что да, иммунитет сохраняется дольше, но, к сожалению, ситуация, что происходит в мире, и ревакцинация - это одно из подтверждений, что иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали, то есть явно не два года», - заключила она.