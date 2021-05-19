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Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК

19 Мая 2021 19:03
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Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос вакцинации является добровольным. Об этом заявил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вакцинируются граждане только по собственному желанию. Для вакцинированных - в случае передвижения внутри страны, прилета из-за рубежа не потребуются ПЦР-тесты. То есть мы убираем эти ограничения. Информацию о том, что кого-то заставляют вакцинироваться, мы не можем подтвердить. Если такие случаи имеют место быть, то это незаконно», - сказал Марат Шоранов.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова сообщила, какие преимущества будут у вакцинированных в Казахстане.

«Мы в конце апреля приняли постановление, где предусмотрели ряд льгот для тех, кто имеет две дозы вакцины», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Для таких граждан, по ее словам, разрешается без ПЦР-теста въезд на территорию Казахстана, но для тех, кто вакцинировался в РК.

«Любая госпитализация, а у нас были ограничения по необходимости иметь ПЦР-тест и теперь они сняты; при посещении коллективов обязательно требовали ПЦР-тесты, такое требование снято. Другое послабление для контактных лиц - по требованиям они должны находиться на домашней изоляции 14 дней, но имеющие две дозы, могут не находиться на домашнем карантине, но будут под медицинским наблюдением. Это первые шаги, чтобы стимулировать вакцинацию и снять ограничения для вакцинированных», - пояснила Айжан Есмагамбетова.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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