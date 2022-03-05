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Вопрос применения оружия для обеспечения безопасности общества  должен быть прозрачным – Эльвира Азимова

Автор:  
Серик Сабеков
5 Марта 2022, 16:35
Вопрос применения оружия для обеспечения безопасности общества  должен быть прозрачным – Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос обеспечения мира и безопасности должен быть с участием женщин. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ситуации жесткого локдауна, в котором мы оказались в 2020 году, мы обозначили вопрос для Правительства, что все-таки надо вернуться к той рекомендации, к исполнению рекомендаций разработки отдельного плана и 24 декабря прошлого года такой план был принят. И сейчас практически после тех событий, которые были в стране, мы видим, что актуальность этого плана как никогда сейчас стоит на повестке №1. Мы говорим о том, что вопрос обеспечения мира и безопасности должен быть с участием женщин», - сказала Эльвира Азимова в интервью журналистам в кулуарах круглого стола в МИД РК на тему «Женщины, мир и безопасность».

Спикер отметила, что план Правительства содержит 16 мероприятий, которые будут реализованы правоохранительными органами – органами обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Это в том числе и информационное освещение, тренинги, образовательные проекты, потому что обеспечение мира и безопасности, это не только вопрос переговорного процесса с конфликтными сторонами, это и вопрос образования и вопрос информационного просвещения. И поэтому в этом ключе те инструменты, которые предложены, они актуальны, но не окончательны», - пояснила Эльвира Азимова.

Она добавила, что в этом ключе еще надо поработать.

«Я думаю, Парламент и Правительство должны в этом ключе с учетом результатов расследования (январских событий), которые пройдут должны на это обратить внимание. Это также касается кадрового состава правоохранительных органов. У нас очень мало женщин в правоохранительных органах. Я думаю, что равные возможности женщин, которые приняли решение работать в правоохранительных органах, они должны быть нацелены на применение не поражающих средств, а именно переговорных медиативных средств, это должно стать обычной практикой органов. Конечно, вопрос жизни и безопасности в определенной степени, с учетом рисков, он предполагает и применение специальных средств и оружия, но это должно быть прозрачно и ясно и для населения. Это в том числе и вопрос изменения законодательства», - добавила Эльвира Азимова.


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