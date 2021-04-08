Вопрос правомерности фото- и видео съемки в медорганизациях разъяснили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос правомерности осуществления фото- и видео съемок в медицинских организациях прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня запрет на фото- и видеосъемку в медицинских организациях снят. Но при этом нельзя снимать работу медицинских работников. Съемка осуществляется только с согласия пациента и медика», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее она также ответила на вопрос, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане.

«На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям, это отражено в соответствующем постановлении Правительства, которым утверждается национальный календарь прививок РК», - пояснила Айжан Есмагамбетова.