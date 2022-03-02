Вопрос пожизненного обеспечения спортсменов за высокие результаты обсудили в Минкультуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос ежемесячного материального обеспечения спортсменов за высокие спортивные результаты прокомментировал министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр во время расширенного заседания коллегии Минкультуры и спорта, немаловажным вопросом социальной поддержки является пожизненное ежемесячное материальное обеспечение за высокие спортивные результаты.

«Мы эти вопросы прорабатываем. 17-18 летний парень становится чемпионом, олимпийским чемпионом может стать. Мы ему сразу даем хорошие призовые деньги, все акимы, бизнесмены, спонсоры заваливают его подарками. Это правильно. Он достиг результата, надо поощрить. Но потом он заканчивает спортивную карьеру, и мы благополучно его забываем. Доплата сейчас где-то около 70 тысяч тенге. Это, наверное, не очень правильно. Поэтому, если люди, которые достигли и показали своим примером, должны получать достойное материальное обеспечение», - рассказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Ранее Даурен Абаев заявил , что будут внесены предложения в Правительство по повышению заработной платы тренеров на начальных этапах подготовки. На сегодняшний день согласно системе оплаты труда гражданских служащих заработная плата тренера без стажа среднего уровня квалификации без категории составляет 63 тысячи тенге.