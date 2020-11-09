Вопрос повышения пенсионного возраста Правительством РК не рассматривается
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответе на соответствующий депутатский запрос от фракции «Народные коммунисты», в котором предлагалось понизить пенсионный возраст, было дано пояснение действующей в РК системы пенсионного обеспечения с изменениями, вступившими в силу еще в 2018 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
При этом в качестве примера приводились мировые тренды, складывающиеся на рынке труда, а также демографические тенденции в различных странах.
В ответе Премьер-Министра ничего не говорилось о дальнейшем повышении пенсионного возраста в РК, так как такой вопрос сегодня на повестке дня не стоит.
Таким образом, информация, переданная некоторыми СМИ о том, что в РК планируется повышение пенсионного возраста, не соответствует действительности.
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