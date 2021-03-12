Вопрос повышения пенсионного возраста для полицейских рассматривает МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК рассматривает вопрос повышения возраста выхода на пенсию сотрудников полиции. Об этом сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в настоящее время наши сотрудники полиции очень опытные, профессиональные, с большим потенциалом, многие из них в 45-55 лет вынуждены покинуть службу и уйти на пенсию, увольняться. Они сейчас работают в различных коммерческих структурах. Мы сейчас поднимаем вопрос выхода на пенсию. Мы рассматриваем этот вопрос», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

На примере министр отметил, что увеличить пенсионный возраст для майоров планируется до 52 лет (плюс 4 года). А для подполковников – до 55, для полковников - до 58 и для высшего руководящего состава - до 63 лет.

«Мы разрабатываем, планируем, обсуждаем. В других странах это по-другому решается. Например, в России - 60 лет, в Японии, Германии – 65 лет. Мы хотим тоже проработать данный вопрос», - добавил министр.