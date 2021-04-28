РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:06, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Вопрос повышения минимальной заработной платы поднимает Федерация профсоюзов РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трудовые споры чаще всего возникают в местах, где нет профсоюзов. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос заработной платы очень актуален. Только в текущем году возникло около 30-ти трудовых споров. В основном трудовые споры регистрируются в местах, где нет профсоюзов. В основном они касаются вопросов повышения заработной платы. Поэтому мы ставим вопрос доведения минимальной заработной платы до 50% от средней заработной платы», - сказал Сатыбалды Даулеталин в интервью журналистам перед заседанием Комиссии по правам человека при Президенте РК.

    Ранее он заявил, что Федерация профсоюзов является организацией по защите прав трудящихся.

    «Сейчас в наших рядах насчитывается около двух млн человек. Если говорить о защите прав граждан, то в 2020 году к нам поступило более 14 тысяч обращений. В основном это вопросы защиты трудовых прав, несвоевременной выплаты заработной платы, вопросы незаконных увольнений», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

    По его словам, 85% из более 14 тысяч обращений нашли свое положительное решение. Отметим, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

    «Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обеим темам очень много», - отметил Канат Мусин перед началом заседания.

    В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.


    Теги:
    Закон и право Права человека
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!