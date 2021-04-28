Вопрос повышения минимальной заработной платы поднимает Федерация профсоюзов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трудовые споры чаще всего возникают в местах, где нет профсоюзов. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос заработной платы очень актуален. Только в текущем году возникло около 30-ти трудовых споров. В основном трудовые споры регистрируются в местах, где нет профсоюзов. В основном они касаются вопросов повышения заработной платы. Поэтому мы ставим вопрос доведения минимальной заработной платы до 50% от средней заработной платы», - сказал Сатыбалды Даулеталин в интервью журналистам перед заседанием Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Ранее он заявил, что Федерация профсоюзов является организацией по защите прав трудящихся.

«Сейчас в наших рядах насчитывается около двух млн человек. Если говорить о защите прав граждан, то в 2020 году к нам поступило более 14 тысяч обращений. В основном это вопросы защиты трудовых прав, несвоевременной выплаты заработной платы, вопросы незаконных увольнений», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, 85% из более 14 тысяч обращений нашли свое положительное решение. Отметим, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обеим темам очень много», - отметил Канат Мусин перед началом заседания.

В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.