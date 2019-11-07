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Вопрос повышения цен на проезд в Алматы не рассматривается – акимат

7 Ноября 2019 16:06
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Вопрос повышения цен на проезд в Алматы не рассматривается – акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов рассказал, вырастет ли цена на проезд в общественном транспорте Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пока этот вопрос мы не рассматриваем, в связи с тем, что есть концепция по развитию общественного транспорта. Конечно, хотелось бы, чтобы на бюджет ложилось меньше нагрузки, тариф нужно поднять, но учитывая социальное положение и поддержку горожан и пассажиров, данный вопрос пока мы не рассматриваем. За один день ничего не меняется – это же расчеты, комиссия, общественный совет», - сказал Ерлан Адилов на брифинге в Алматы.

Ранее он сообщил, что реальная средняя стоимость проезда в Алматы – 250 тенге.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Цены и тарифы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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