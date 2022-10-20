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    10:45, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Вопрос полной эвакуации посольства Казахстана в Киеве не стоит – МИД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал возможность эвакуации сотрудников казахстанского посольства в Киеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос полной эвакуации посольства не стоит. Во-первых, в текущей ситуации в Украине мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос их передислокации», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в кулуарах Сената.

    По его словам, большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву (Польша).

    «Они ведут свою деятельность оттуда. Помимо этого, в Киеве у нас остаётся консул, который на ежедневной основе принимает наших граждан, которые сейчас находятся в Украине. Там у них много вопросов, они обращаются за помощью. Говорить о полной эвакуации или временном закрытии нет причин», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.


    Фото: 24.kz



    Теги:
    Правительство РК МИД РК Украина Международная деятельность Правительство
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