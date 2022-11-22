Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Вопрос подачи воды по каналу «Достык» удалось решить - глава Минэкологии

22 Ноября 2022, 11:52
Вопрос подачи воды по каналу «Достык» удалось решить - глава Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что вопрос подачи воды по каналу «Достык» удалось решить с кыргызской стороной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр доложил о работе с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья.

«С кыргызской стороной в рамках товарообмена и поставок электроэнергии на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летние месяцы в объеме 330 млн кубометров. Кроме этого, эксперты сторон посетили водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По словам министра, с таджикской стороной осуществлена договоренность о пропуске объема воды через водохранилище «Бахри Точик», сброшенного с Токтогула.

«Также согласованы условия сработки водохранилища «БахриТочик». Данные условия закреплены в городе Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан)», - уточнил Сериккали Брекешев.

Как отметил глава ведомства, по бассейнам рек Шу и Талас в апреле 2022 года с кыргызской стороной были подписаны и утверждены графики подачи воды. В частности, по реке Талас - на 500 млн кубометров, по реке Шу - на 220 млн кубометров.

«Был согласован прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток в Шардаринское водохранилище ожидался в объеме 3,9 млрд кубометров. По итогам вегетационного периода приток составил 4 млрд кубометров воды», - проинформировал Сериккали Брекешев.


Фото: АгроИнфо

Новости по теме
Удовлетворение нужд сельского хозяйства становится сложной задачей - Алихан Смаилов
Обстановка в бассейне реки Сырдарья стабилизировалась - Минэкологии РК
Вегетационный период прошел стабильно - Минэкологии РК
Читайте также
Удовлетворение нужд сельского хозяйства становится сложной задачей - Алихан Смаилов
Обстановка в бассейне реки Сырдарья стабилизировалась - Минэкологии РК
Вегетационный период прошел стабильно - Минэкологии РК
Как увеличить переработку электронных отходов
Сколько опасных отходов накопилось в РК
Угроза гибели рыбы на реке Шарон отсутствует - Комитет рыбного хозяйства
Павлодарцам дали пояснение по проекту строительства завода кальцинированной соды
Сейсмостойкость Тасоткельского водохранилища повышают в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области
2 Ребенок-гигант родился в Атырау
3 Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни
4 Роды в карете скорой помощи приняли в Павлодаре
5 Женщину осудили за создание финпирамиды в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору