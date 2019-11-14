Вопрос по углублению дна Иртыша будет решаться на правительственном уровне – Булат Бакауов

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Вопрос по углублению дна реки Иртыш будет решаться на правительственном уровне. Об этом сообщил аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На недавно прошедшем казахстанско-российском форуме межрегионального сотрудничества (в Омске) мы с губернатором Омской области поднимали вопросы по дноуглублению Иртыша. По дноуглублению - это вопрос всестороннего изучения. Главное, что в период с мая по июль мы можем возить грузы, когда река полноводная. Проблемы возникают только в июле, августе и в октябре», - сказал аким в ходе пресс-конференции в СЦК.

Булат Бакауов проинформировал, что для изучения вопроса по дноуглублению реки будет создана комиссия.

«Мы создадим комиссию. Можно ведь углубить, но уровень воды останется тот же. Нам условно нужен тот необходимый объем воды по ватерлинии, которая будет позволять возить по реке ГСМ. Самое главное, что вопрос экономически интересен не только Омской области, а также городу Кургану. Он интересен Республике Казахстан и России в целом. Мы будем заниматься этим на правительственном уровне», - подчеркнул глава региона.

Отметим, что река Иртыш протекает по Павлодарской области на протяжении 720 километров.