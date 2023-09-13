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    13:23, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вопрос пересмотра СРП с недропользователями прокомментировал вице-министр энергетики РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос пересмотра соглашений о разделе продукции (СРП) с недропользователями прокомментировал вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Чтобы пересмотреть СРП нужно сесть за стол переговоров, и надо понимать, что конкретно мы хотим пересмотреть, если мы хотим пересмотреть, и что-то требовать в строну увеличения, например, или уменьшения каких-то показателей. Это переговорный процесс, который завершается после того, как обе стороны придут к обоюдному согласию. Иначе арбитраж, иначе судебные разбирательства», - сказал Асхат Хасенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Вице-министр также добавил, что на сегодня Правительство уже инициировало судебные разбирательства.

    «Поэтому эта процедура такая: где мы не договорились, мы сразу идем в арбитраж, а где договорились – все нормально раскрывается», - заявил Асхат Хасенов.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что коррекция соглашений о разделе продукции (СРП) должна быть обязательно с учетом изменившейся ситуации.

    Вместе с тем, в Казахстане для недропользователей хотят снизить финансовые и административные издержки.


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