Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос переполненного в период пандемии общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти требования есть, если есть конкретный случай с документацией, с фиксирование, накладываются штрафы на организатора перевозок. Каждая компания обязана, она несет ответственность за соблюдение санэпидрежима на своих объектах либо на транспортных средствах», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Министру также был задан вопрос касательно ограничения количества журналистов на мероприятиях Минздрава.

«На счет ограничений по журналистам я вам еще раз хочу сказать, что журналисты участвуют и сегодня это право вашего выбора, вы находитесь онлайн либо вы могли прийти сегодня в студию, никакого запрета нет. Мы представители госорганов рассказываем о текущей ситуации. Пожалуйста, мы вас ждали, вы могли прийти в здание СЦК и свободно прийти и задать вопросы. У нас вот мы видим здесь около 10 кресел пустых, свободно. Можете приходить, мы вас ждем», - заверил А. Цой.