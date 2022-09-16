Вопрос переименования столицы обсуждают депутаты Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На совместном заседании палат Парламента депутаты рассматривают проект закона РК о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект представил министр юстиции Канат Мусин. В документе, как отметил глава Минюста, внесены изменения относительно переименования столицы Республики Казахстан.

«Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч, в обращениях граждан, во время проведения референдума. Поэтому с учетом общественного мнения данное предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жаңа Қазақстан»», - сказал Канат Мусин на совместном заседании палат Парламента.

«Таким образом, предусмотренные в рамках проекта закона конституционные новеллы позволят в полной мере реализовать политические инициативы Главы государства и предложения депутатов , что задаст совершенно новые стандарты политической системы», - добавил министр.

Ранее в столичном маслихате состоялись публичные слушания по вопросу переименования Нур-Султана в Астану. Как отметил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, порядок переименования столицы должен пройти несколько этапов.

Сообщалось, что депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану. Предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.