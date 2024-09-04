Вопрос перехода Казахстана на зимнее и летнее время рассмотрят только через 3 года

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах заседания Мажилиса заявил, что вопрос перехода страны на зимнее и летнее время рассмотрят только через три года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что вопрос перевода времени действительно вызывает много обсуждений и обращений от общественности.

— Вы знаете итоги рассмотрения петиции. Переход на зимнее и летнее время применялся ранее, и сейчас аналогичный вопрос обсуждается в Украине, где также рассматривают отмену переходов. Предложение депутата заслуживает внимания и может быть рассмотрено. Однако, по итогам петиции, Комиссия решила, что для полноценного анализа влияния и формализации научного заключения потребуется время, — сообщил Шаккалиев.

По его словам, Министерство здравоохранения будет проводить дополнительные исследования на протяжении трех лет.

— Мы в рекомендации отразили, что Минздрав последующие 3 года будет проводить исследование о негативном влиянии, потому что о положительном влиянии мы уже давно говорили, — добавил министр.

Напомним, ранее Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции о возврате действовавших ранее часовых поясов в Казахстане.