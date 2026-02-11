Вопрос о снятии моратория цен на топливо не обсуждался — Минэнерго РК

Журналисты поинтересовались, возможен ли пересмотр цен на топливо после завершения срока действия моратория.

— Сейчас вопрос о прекращении моратория не стоит. Такое решение пока не принято. Как 16 октября был введен мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, так он и сохраняется. Мы сейчас не регулируем цены на бензин АИ-95, поэтому какой-либо рост цен на ГСМ на сегодняшний день не обсуждается, — ответил -вице-министр.

Представители СМИ напомнили, что ранее был определен конкретный срок действия моратория — до конца марта. В ответ Кайырхан Туткышбаев повторил, что вопрос о его снятии пока не стоит, а решение будет принято Правительством.

Напомним, что с 16 октября в Казахстане введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — до стабилизации уровня инфляции.