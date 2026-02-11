РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:32, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Вопрос о снятии моратория цен на топливо не обсуждался — Минэнерго РК

    Вопрос о прекращении моратория на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо в настоящее время пока не рассматривается, заявил вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Журналисты поинтересовались, возможен ли пересмотр цен на топливо после завершения срока действия моратория.

    — Сейчас вопрос о прекращении моратория не стоит. Такое решение пока не принято. Как 16 октября был введен мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, так он и сохраняется. Мы сейчас не регулируем цены на бензин АИ-95, поэтому какой-либо рост цен на ГСМ на сегодняшний день не обсуждается, — ответил -вице-министр. 

    Представители СМИ напомнили, что ранее был определен конкретный срок действия моратория — до конца марта. В ответ Кайырхан Туткышбаев повторил, что вопрос о его снятии пока не стоит, а решение будет принято Правительством.

    Напомним, что с 16 октября в Казахстане введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — до стабилизации уровня инфляции.

