Вопрос охвата школ спецохранными подразделениями не стоит – МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел сообщили о том, что вопрос по охвату школ спецохранными подразделениями не стоит. Однако чтобы обеспечить охраной все учебные заведения по стране, необходимо увеличить штатную численость, что потребует дополнительные средства из бюджета. Об этом сообщил замначальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью Серик Куспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматривается ли вопрос расширения полномочий деятельности вашего департамента в части охраны учебных заведений. Почему на входе в госучреждения проводится тщательный досмотр, и пронести запрещенные предметы невозможно, а в школах, где большое скопление беззащитных детей, ситуация спущена на самотёк?» - спросил журналист.

По вопросу расширения полномочий департамента по контролю за охранной деятельностью в части охраны учебных заведений могу сказать, что наш департамент занимается непосредственно государственным регулированием, то есть госполитикой в сфере охранной деятельности, а на местах охрану объектов у нас непосредственно осуществляют специализированные охранные подразделения органов внутренних дел. При этом, вопрос по охране учебных заведений со стороны специализированных охранных подразделений на сегодняшний день у нас не стоит, однако чтобы охватить охраной все учебные заведения по стране необходимо увеличить штатную численность, а это потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета», - прокомментировал замначальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью.

Серик Куспанов добавил, что требования к организации пропускного режима на объектах образования разрабатываются согласно порядка организации пропускного и внутриобъектового режимов, которые разрабатываются администрацией непосредственно этого объекта. Таким образом, порядок пропускного режима на объектах образования необходимо разработать администрацией этого объекта, и этот пропускной режим в обязательном порядке предусмативает досмотр лиц, их вещей при пропуске в учебные заведения.

«Это также может быть указано в случае заключения договора об оказании охранных услуг с частными охранными организациями, и за качество в этом случае должна отвечать и охранная организация, заключившая этот договор, но совместно с администрацией объекта, которая призвана контролировать исполнение этих договорных отношений», - отметил он.

Ранее сообщалось, что почти 3300 школ в Казахстане и свыше 4200 детких садов действуют без лицензированной охраной.