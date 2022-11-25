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Вопрос обеспеченности населения жильем может усугубиться - вице-спикер Сената

25 Ноября 2022, 11:10
Вопрос обеспеченности населения жильем может усугубиться - вице-спикер Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина заявила, что в Казахстане на сегодня нет ни одного программного документа, направленного на развитие жилищного строительства в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос обеспеченности населения жильем может усугубиться продолжающимся естественным приростом населения и урбанизации. Сегодня 41% населения Казахстана проживает в сельской местности. Темпы прироста населения в сельской местности значительно отстает от темпов прироста в городской местности. Если с 2011 года по 2021 год численность городского населения увеличилась на 24,2%, то сельского - только на 3,6%. Это связано с тем, что у нас сегодня нет ни одного программного документа, направленного на развитие жилищного строительства на селе», - сообщила Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в Сенате.

Учитывая данную тенденцию, по ее словам, жилищный вопрос будет оставаться главным приоритетом социальной политики государства.

Согласно предвыборной программе Главы государства, в течение семи лет планируется построить еще 11 млн квадратных метров жилья.

«Такая положительная тенденция позволит улучшить уровень обеспеченности жильем по сравнению с 2018 годом на 5,9%», - добавила она.

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