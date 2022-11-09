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Вопрос об утрате силы закона «О Первом Президенте-Елбасы» поставят на голосование - Ерлан Саиров

Автор:  
Серик Сабеков
9 Ноября 2022, 16:14
Вопрос об утрате силы закона «О Первом Президенте-Елбасы» поставят на голосование - Ерлан Саиров

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Вопрос об утрате Закона «О Первом Президенте-Елбасы» будет поставлен на голосование до конца года. Об этом сообщил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент идет работа в профильном комитете. До конца года вопрос об утрате юридической силы закона «О Первом Президенте - Елбасы» будет поставлен на голосование пленарного заседания Мажилиса», - сказал Ерлан Саиров в кулуарах Мажилиса.

Ранее статус закона о Первом Президенте прокомментировали в Минюсте.

Министр юстиции РК Канат Мусин сообщил, что законы должны быть приведены в соответствие, в том числе и закон о Первом Президенте РК.

«Что касается закона о статусе Первого Президента, то из Конституции все нормы, которые касались Елбасы, исключены. Дело в том, что упоминание о Первом Президенте и нормы, ссылающиеся на него, содержатся не только в законе, о котором вы говорите, но и в других законах», - сообщил Канат Мусин в кулуарах пленарного заседания Сената.

Сообщалось, что в Парламент внесут норму об исключении отдельного закона о Елбасы.


Мажилис   Первый Президент - Елбасы  
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