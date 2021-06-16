Вопрос об отставке задали Алексею Цою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК ответил, подаст ли он в отставку в случае, если задача по массовой вакцинации 10 млн казахстанцев не будет выполнена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу ответить, что это зависит от каждого гражданина нашей страны, от сознательности. Вакцинация - элемент добровольный. Здесь заставить кого-то мы не можем. Только разъяснительная политика, только информационная поддержка, в том числе мы вас призываем помочь стране для того, чтобы мы охватили вакцинацией максимальное количество граждан», - ответил Алексей Цой на вопрос журналиста.

По словам министра, вопрос стоит в добровольности самой вакцинации.

«Любой вопрос любого члена Правительства зависит от Главы государства - поэтому, как будет оценена работа, так и будет принято решение», - заявил глава Минздрава.

Ранее Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.