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    14:37, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Вопрос об отставке задали Алексею Цою

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК ответил, подаст ли он в отставку в случае, если задача по массовой вакцинации 10 млн казахстанцев не будет выполнена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу ответить, что это зависит от каждого гражданина нашей страны, от сознательности. Вакцинация - элемент добровольный. Здесь заставить кого-то мы не можем. Только разъяснительная политика, только информационная поддержка, в том числе мы вас призываем помочь стране для того, чтобы мы охватили вакцинацией максимальное количество граждан», - ответил Алексей Цой на вопрос журналиста.

    По словам министра, вопрос стоит в добровольности самой вакцинации.

    «Любой вопрос любого члена Правительства зависит от Главы государства - поэтому, как будет оценена работа, так и будет принято решение», - заявил глава Минздрава.

    Ранее Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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