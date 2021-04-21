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    12:32, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Вопрос об открытии прямых рейсов между США и Казахстаном прокомментировал Уильям Мозер

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос по поводу установления прямого авиасообщения между США и Казахстаном прокомментировал посол США в Казахстане Уильям Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «К сожалению, я могу утверждать, что у нас затор из-за пандемии. Это значит, что этот процесс будет продолжаться после пандемии. Потому есть определенные стандарты в Казахстане для того, чтобы запустить прямые рейсы. Это такие стандарты, как хороший визовый режим и стандарты безопасности», - прокомментировал Уильям Мозер во время онлайн-брифинга для журналистов.
    По его словам, для того чтобы разработать стандарты по установлению прямого авиасообщения, нужно посещение экспертов из Вашингтона.
    Напомним, что о необходимости открыть прямые авиарейсы между Казахстаном и США говорил Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в 2019 году.


    Теги:
    Транспорт Международная деятельность Внешняя политика Казахстана США
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