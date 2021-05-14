РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 14 Май 2021 | GMT +6

    Вопрос о своей отставке прокомментировала Актоты Раимкулова

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова ответила на вопрос касательно отставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в СЦК журналисты задали вопрос касательно отставки в случае, если вина ее подчиненного – вице-министра Сакена Мусайбекова будет доказана.

    «Прежде всего, хотелось бы сказать, что согласно Конституции, существует презумпция невиновности и вина должна быть доказана. В случае, если вина будет доказана, согласно закону я буду подавать заявление об отставке. Повторюсь, в случае, если вина будет доказана», – ответила глава Минкультуры Актоты Раимкулова.

    Отметим, что в феврале СМИ появилась информация о задержании вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова.



    Теги:
    Правительство Минкультуры Политика
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!