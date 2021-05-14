Вопрос о своей отставке прокомментировала Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова ответила на вопрос касательно отставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК журналисты задали вопрос касательно отставки в случае, если вина ее подчиненного – вице-министра Сакена Мусайбекова будет доказана.

«Прежде всего, хотелось бы сказать, что согласно Конституции, существует презумпция невиновности и вина должна быть доказана. В случае, если вина будет доказана, согласно закону я буду подавать заявление об отставке. Повторюсь, в случае, если вина будет доказана», – ответила глава Минкультуры Актоты Раимкулова.

Отметим, что в феврале СМИ появилась информация о задержании вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова.



