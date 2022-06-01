1 Июня 2022 14:12

Вопрос о разрешении охоты на сайгаков сейчас не стоит - глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подсчет численности сайгаков произведен в Казахстане. Ученые проводят работу, чтобы принять решение по регулированию их численности. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подсчет сайгаков уже произведен. По результатам общее количество популяции сайгаков по Казахстану возросло до 1 млн 318 тыс. особей. Если в прошлом году было около 842 тыс. особей, то в этом году на 40% больше чем, в прошлом году», - сообщил Сериккали Брекешев журналистам после заседания Правительства.

Он заявил, что сейчас Институт зоологии проводит работу по биообоснованию для принятия решения по изъятию - регулированию численности сайгаков.

«Уральская популяция, если в прошлом году составляла чуть более 500 тыс. особей, то в этом году популяция выросла до 800 тысяч особей. Сейчас сайгаки уже начали конкурировать с сельскохозяйственными животными, есть факты вытаптывания посевных полей», - проинформировал глава Минэкологии.

Он уточнил, что на биообосновании будет приниматься решение по регулированию популяции.

Также министр прокомментировал вопрос, что на сегодня задача по сохранению и увеличению численности сайгаков выполнена.

«Если в 2016 году популяция сайгаков составляла около 110 тысяч, то сейчас она выросла в 10 раз. Поэтому задачу, которая ранее стояла по сохранению популяции сайгаков у нас, в Казахстане, мы выполнили. Ежегодный прирост - около 35-40% популяции. Оптимальное количество сайгаков, согласно результатам биологического обоснования, это около 700- 800 тысяч особей. На сегодня 1,3 млн особей есть», - сказал министр экологии.

Министр также добавил, что биологическое изъятие - это регулирование численности. Он ответил, будут ли разрешать охоту на них.

«Такой вопрос не стоит сейчас. В случае, если наши ученые дадут результаты, выводы о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков, то этот вопрос мы будем выносить на повестку дня. Пока такого решения еще не принято», - заключил Сериккали Брекешев.



