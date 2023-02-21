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Вопрос о повышении зарплаты педагогам детских садов рассмотрят до конца года

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Февраля 2023, 15:30
Вопрос о повышении зарплаты педагогам детских садов рассмотрят до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос о повышении зарплаты педагогам детских садов будет рассмотрен до конца 2023 года. Об этом сообщила директор института раннего развития детей Министерства просвещения РК Манар Адамова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается среднемесячной зарплаты педагога детсада с трудовым стажем до 5 лет, имеющего вторую, самую низкую категорию, то она составляет 164-172 тысячи тенге. Наряду с этим, зарплата молодого специалиста, не имеющего опыта, только устроившегося на работу, в пределах 94-120 тысяч тенге. Конечно, такая зарплата слишком низкая, это понятно. По этой причине мы рассматриваем вопрос дальнейшего поэтапного повышения зарплаты педагогов дошкольных организаций», – сказала М. Адамова.

По ее словам, этот вопрос будет рассмотрен до конца 2023 года.

Напомним, в Послании Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года говорится, что «следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить четкие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку».


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