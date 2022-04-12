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    21:08, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Вопрос о переименовании города не стоит - аким Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с появлением петиции о переименовании города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Б. Жумабеков подчеркнул, что петиция создана частным лицом на негосударственном сайте и государственные органы отношения к этой инициативе не имеют.

    «Уважаемые жители города, я заметил, что в настоящее время в социальных сетях идут дискуссии сторонников и противников онлайн-петиции о переименовании города Петропавловска. Хочу официально заявить, что на повестке акимата города вопрос о переименовании не стоит. Даже в случае, если этот вопрос возникнет, его рассмотрение будет происходить в соответствии с действующим законодательством страны в области ономастики с учетом мнения населения, проживающего в нашем городе. Поэтому хочу призвать граждан к взаимоуважению и напомнить об ответственности при комментировании в социальных сетях. «В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация», - сказал Президент в Послании народу Казахстана. Уверен, что жители нашего города солидарны с нашим Президентом и мы всегда будем проявлять высокую культуру диалога и компромисса в отношении друг к другу», - написал Б.Жумабеков.

    Петиция с требованием переименования Петропавловска появилась на сайте egov.press и активно распространялась в социальных сетях на минувшей неделе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Акимат
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