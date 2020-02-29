Вопрос о количестве участников мирных собраний проработают в МИОР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК проработает вопрос касательно количества участников мирных собраний. Об этом сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вышло интервью Главы государства, где он считает нецелесообразным ограничение (участников митинга - прим. автора) в 250 человек. Мы сейчас проработаем данный вопрос. Для нас это как поручение», - прокомментировал Даурен Абаев в ходе обсуждения законопроекта в Нур-Султане.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью порталу Informburo заявил, что он считает «нецелесообразным введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек».
С полным текстом эксклюзивного интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева порталу Informburo.kz можно ознакомиться здесь.
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