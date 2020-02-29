+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 11 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопрос о количестве участников мирных собраний проработают в МИОР РК

29 Февраля 2020 15:56
Поделиться:
Вопрос о количестве участников мирных собраний проработают в МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК проработает вопрос касательно количества участников мирных собраний. Об этом сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Законопроект о мирных собраниях соответствует международным стандартам - Сейтжан Койбаков
Несовершеннолетним могут разрешить участвовать в мирных собраниях Касым-Жомарт Токаев о мирных собраниях: Введение ограничений в 250 человек считаю нецелесообразным Мы должны исходить из интересов обычных граждан - Даурен Абаев о законопроекте о мирных собраниях

«Вышло интервью Главы государства, где он считает нецелесообразным ограничение (участников митинга - прим. автора) в 250 человек. Мы сейчас проработаем данный вопрос. Для нас это как поручение», - прокомментировал Даурен Абаев в ходе обсуждения законопроекта в Нур-Султане.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью порталу Informburo заявил, что он считает «нецелесообразным введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек».

С полным текстом эксклюзивного интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева порталу Informburo.kz можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив