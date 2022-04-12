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    12:15, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Вопрос о блокировке мессенджеров не стоит - глава Мининформации РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров прокомментировал возможность блокировки социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Там не стоит вопрос о блокировке мессенджеров, если открыть НПА, то там это проект постановления, который, возможно, будет принят после того, как поправки в закон по защите детей от кибербуллинга пройдет через Сенат Парламента РК. Пройдут они через Сенат или нет, это тоже вопрос», - сказал Аскар Умаров в кулуарах после заседания Правительства РК.

    Потому что, по его словам, сейчас идут бурные обсуждения.

    «Мы живем в слышавшем государстве, соответственно обсуждение идет. Это тоже проект, и он выложен на обсуждение. Вопрос о блокировке не стоит, там стоит вопрос об ограничении, если нормы будут приняты, и администрация соцсетей не захотят их исполнять. Соответственно в нынешнем проекте закона стоит вопрос о возможном ограничении», - добавил министр.


    Теги:
    Правительство Кибербуллинг Правительство РК Общество МИОР
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