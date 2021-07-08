Вопрос нехватки вакцин Hayat-Vax и CoronaVac прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов прокомментировал вопрос журналиста о нехватке вакцин Hayat-Vax и CoronaVaс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцины Hayat-Vax и CoronaVac привозили в Казахстан в ограниченном объеме. С самого начала все партии распределили равномерно: половину для первого компонента, а половину – для второго. Сейчас в остатке около 13 тысяч доз первого компонента Hayat-Vax. По Казахстану привились свыше 486 тысяч человек. Поэтому дозы второго компонента вакцины хранятся в складах медицинских учреждений. Поэтому казахстанцы, которые привились первым компонентом Hayat-Vax и CoronaVac, вторую дозу могут получить там же. Действительно, из-за того, что во многих городах страны привились около 486 тысяч человек, вакцины уже заканчиваются», - прокомментировал вице-министр на онлайн брифинге в СЦК.

В целом, по его словам, вакцины привозили с сезонным договором.

«Сейчас ведутся переговоры. Результат зависит от мощностей производства и договора. Мы постараемся прийти к конкретным результатам», - отметил Марат Шоранов.