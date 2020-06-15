Вопрос насилия над пожилыми людьми подняли общественники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 июня – Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Член специальной мониторинговой группы в рамках проекта «ADAL KÓMEK» Баян Ахметжанова подняла вопросы насилия в отношении пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей» был установлен Генеральной Ассамблее ООН в 2011 году. В этот день весь мир высказывает свое несогласие со злоупотреблением в отношении некоторых представителей старших поколений и их страданиями. Благодаря успехам медицины сейчас продолжительность жизни сильно увеличилась», - сказала Баян Ахметжанова на онлайн площадке «ADAL KÓMEK».

Как заявила общественный деятель, некоторые пожилые люди сталкиваются с определенным насилием.

«Когда говоришь о насилии, большинство людей думают, что их избивают, используют силовые воздействия. Нет. Есть, к примеру, и финансовое насилие. Когда люди работали, они получали больше доходов, чем имеют, возможно, сейчас пенсионные доходы. Это и медицинское насилие – когда вызывают скорую помощь, к ним не приезжают, либо приезжают и говорят: ну что вы хотите, у Вас же возраст. Но возраст – это процесс. С одинаковым заболеванием могут лежать молодой и пожилой человек. Многими заболеваниями, которые раньше приписывали только пожилым людям, сейчас болеют и молодые», - пояснила спикер.

«Общественность должна принять срочные меры, чтобы пожилые люди, проживающие рядом с нами, ощущали безопасность, комфорт и уют. Объявлено десятилетие Здорового старение с 2020 по 2030 годы. Зачем объявляются эти международные дни и праздники? Да все потому, что во многих странах пожилые люди, вне зависимости от того, где они живут, сталкиваются с насилием в силу своего пожилого возраста. И в Нур-Султане также есть такие примеры», - заключила Б. Ахметжанова.