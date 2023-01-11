Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Вопрос на особом контроле – МИД о поисках пропавших в Таиланде казахстанцев

11 Января 2023, 12:11
Вопрос на особом контроле – МИД о поисках пропавших в Таиланде казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о поисках двух казахстанцев, пропавших в «золотом треугольнике» Юго-Восточной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что двое граждан РК попали в трудовое рабство в так называемом «золотом треугольнике» Юго-Восточной Азии. В конце декабря прошлого года они выходили на связь с посольством Казахстана в Таиланде. Родители молодых людей также обратились в МИД РК с просьбой найти их.

«Вопрос на особом контроле у нашего посольства в Таиланде. Консул разговаривал с этими ребятами. Пока они не выходили на связь в этом году, надеемся, что вопрос решится положительно», - сообщил он журналистам в кулуарах заседания Правительства РК.

Айбек Самдияров отметил, что это не первый такой случай. Несколько месяцев назад другая гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию. В итоге ее удалось вызволить из трудового рабства.

«Сейчас ситуация непростая, там нужно содействие не только госорганов, но и неправительственных организаций. Там не только граждане Казахстана, а из разных стран. Поэтому вопрос требует комплексного решения», - добавил А.Смадияров.

Вместе с тем он предупредил граждан Казахстана: прежде чем выезжать за рубеж на работу, очень внимательно изучать все контракты.

«Потому что это ваша личная ответственность, которая может выйти вам боком», - заключил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое молодых людей уехали в Дубай на заработки и пропали без вести. Одним из последних сообщений друзьям оказалась отметка с геолокацией из Мьянмы.


Новости по теме
Книгу известного ученого-китаеведа презентовали в Алматы
Новый заместитель министра назначен в МИД РК
Президент РК назначил Послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии
Теги:
Читайте также
Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов – Алтай Кульгинов
Банкротство физических лиц: будет ли изыматься имущество детей-сирот
Жертвам крупной финпирамиды вернули более 300 млн тенге
Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
Состав общественных советов обновился на 90% - глава МИОР РК
Чего ждут работающие казахстанцы в наступившем году
В Казахстане расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу
Фонд «Қазақстан халқына» обеспечил лекарствами на 15,3 млрд тенге 130 казахстанцев
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей